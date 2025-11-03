У США достатньо ядерної зброї, щоб «150 разів підірвати світ» - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають «достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ», і висловив намір відновити ядерні випробування, «як це роблять інші країни». «У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. І я думаю, що ми повинні щось зробити з денуклеаризацією», — сказав Трамп у інтерв’ю CBS, додавши, що обговорював це питання з лідерами Росії та Китаю. «У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато, і Китай матиме багато», — заявив президент.

Журналістка CBS поцікавилася, чи йдеться про відновлення реальних вибухових випробувань — вперше з початку 1990-х американського мораторію. Трамп відповів, що «ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни», мотивуючи це тим, що інші держави — зокрема Північна Корея — уже проводять випробування, а Росія та Китай нібито також «проводять, але не говорять про це».

Заява Трампа викликала занепокоєння та здивування в експертному середовищі: відновлення реальних ядерних вибухів призвело б до серйозного ескалаційного сигналу і нової фази гонки озброєнь. Аналітики ставлять під сумнів технічні та політичні наслідки такого рішення.

Водночас представники адміністрації намагалися згладити заяву: у низці публікацій зазначають, що тестування, яке розглядає Пентагон чи інші відомства, може не передбачати реальних ядерних вибухів, а включати нетрадиційні заходи перевірки й модернізації систем без ядерних детонацій. Будь-яке рішення про відновлення підривних ядерних випробувань матиме далекосяжні наслідки — від порушення міжнародних режимів нерозповсюдження до екологічних і політичних наслідків, включно з можливим посиленням напруження з Росією та Китаєм. Експерти також звертають увагу, що розмови про «денуклеаризацію» одночасно з підготовкою до нових випробувань виглядають суперечливо

