﻿
Полiтика

Трампу і Путіну зараз нема потреби зустрічатися, – Пєсков

Трампу і Путіну зараз нема потреби зустрічатися, – Пєсков

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що станом на зараз немає необхідності в зустрічі лідерів Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа для врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав у розмові з пропагандистами.

За словами представника Кремля, необхідності в саміті Росії і США на найвищому рівні зараз немає.

“Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання”, – сказав він.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп у жовтні передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир ПутінТрамп Дональдпереговори президентівросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Президент доручив Кабміну сформувати пакет зимової підтримки українців
Полiтика 02.11.2025 10:11:44
Президент доручив Кабміну сформувати пакет зимової підтримки українців
Читати
В Одеській обл. внаслідок атаки БПЛА РФ виникла пожежа на стоянці вантажівок, двоє загиблих
Війна 02.11.2025 09:44:28
В Одеській обл. внаслідок атаки БПЛА РФ виникла пожежа на стоянці вантажівок, двоє загиблих
Читати
Київська влада виділила понад 1 млрд грн на ремонт Харківського шосе
Столиця 02.11.2025 09:11:32
Київська влада виділила понад 1 млрд грн на ремонт Харківського шосе
Читати

Популярнi статтi