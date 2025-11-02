Трампу і Путіну зараз нема потреби зустрічатися, – Пєсков

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що станом на зараз немає необхідності в зустрічі лідерів Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа для врегулювання війни в Україні.

Про це він сказав у розмові з пропагандистами.

За словами представника Кремля, необхідності в саміті Росії і США на найвищому рівні зараз немає.

“Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання”, – сказав він.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп у жовтні передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.