Затриманих у справі пограбування Лувру відпустили, – ЗМІ

Двом із п’яти осіб, затриманих у середу ввечері у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на поліцейські джерела та осіб, близьких до слідства.

Серед обвинувачених – 38-річна жінка, яку звинувачують у співучасті у крадіжці, вчиненій організованою групою, та участі у злочинному угрупованні з метою скоєння злочину. За рішенням судді її взяли під попередній арешт.

Окремо чоловікові у віці 37 років висунуто звинувачення у крадіжці та злочинній змові.

У суботу вранці, 1 листопада, прокуратура повідомила про передачу справи до суду, не уточнивши, скількох саме осіб це стосується, тоді як у середу було затримано п’ятьох підозрюваних.

Ці п’ять нових затримань доповнили арешти двох чоловіків тижнем раніше. Їх підозрюють у тому, що вони входили до складу чотирьох членів команди, яка безпосередньо здійснила злочин.

Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту у середу ввечері. 39-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки з обтяжувальними обставинами у 2008 і 2014 роках, має постати 5 листопада перед судом у справі про пошкодження майна, скоєне у відділку поліції 2019 року.

ForUA нагадує, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня.