Прихильники Трампа стали більше підтримувати Україну, – WSJ

Серед прихильників президента США Дональда Трампа поступово зростає підтримка військової допомоги Україні. Це частково пов'язано зі зміною підходу українського лідера Володимира Зеленського до комунікації з американськими консерваторами. Про це пише видання The Wall Street Journal.

У березні 2022 року 67% виборців позитивно ставилися до українського лідера. Проте під впливом багатомільйонної кампанії російської дезінформації, критики з боку самого Трампа та власних стратегічних прорахунків рейтинг Зеленського серед цієї групи впав до 19% у березні 2025 року.

Найбільшою помилкою, за оцінками спостерігачів, став його візит у минулому році в Пенсильванію на передвиборчий захід разом із соратниками Камали Гарріс — за 44 дні до виборів і через 155 днів після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон ризикнув своєю посадою, аби домогтися ухвалення пакету підтримки України на 61 мільярд доларів.

Команда Зеленського тривалий час ігнорувала виборців Трампа. У цей час деякі впливові консервативні медіа поступово формували негативне ставлення до України, а її прихильники відповідали переважно в ефірах CNN, MSNBC або "60 Minutes".

Тепер же президент України змінив тактику — він дає інтерв'ю на The Ben Shapiro Show, у програмі Special Report with Bret Baier та на Newsmax. В серпні у Києві він провів молитовний сніданок за американським зразком, що зібрав тисячі віруючих з України, США та інших країн. Невдовзі після цього популярний ведучий Trinity Broadcasting Network Джоел Розенберг взяв у Зеленського інтерв'ю просто у Києві.

За даними досліджень проєкту Freedom for Ukraine, з червня підтримка військової допомоги зросла на 22% серед релігійних консерваторів і на 18% серед республіканців, які регулярно відвідують церкву. Зміна комунікаційної тактики Зеленського більш ніж удвічі збільшила його рейтинг серед виборців Трампа за останні сім місяців. Опитування серед республіканців, які брали участь у праймеріз у жовтні, показало що 78% тих, кому подобається Зеленський, підтримують і військову допомогу Україні.

Раніше, коли російський диктатор Володимир Путін демонстрував небажання миру, фокус медіа часто зміщувався на суперечки між Зеленським і Трампом — відволікаючи увагу від російських обстрілів чи викрадень українських дітей. Тепер, завдяки більш зваженій комунікаційній стратегії, близько 64% республіканських виборців вважають Путіна головною перешкодою для припинення вогню, тоді як лише 13% покладають відповідальність на Зеленського.

Попри масштабні кампанії з дезінформації, спрямовані на те, щоб налаштувати консерваторів проти України, останні дії Путіна лише допомогли Києву переконати скептиків. Російська агресія показала республіканцям, що Москва — реальна загроза: 92% республіканських виборців на праймеріз занепокоєні проникненням російських дронів у Європу, а 76% побоюються, що Росія чи Китай можуть атакувати США безпілотниками.

Лише 11% республіканських виборців вважають, що Україна перемагає, однак, на думку експертів, щоб підвищити цей показник Україна має частіше заявляти про свої перемоги на полі бою з РФ та демонструвати факти про наближення перемоги. Коли виборці чують дані про успіхи ЗСУ, половина визнає, що Україна перемагає — і 85% з них починають підтримувати надання військової допомоги, вважають аналітики.

