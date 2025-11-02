Сьогодні відключення світла діятимуть лише в окремих регіонах України

В окремих регіонах України у неділю, 2 листопада, буде обмежене споживання електроенергії. Про це "Укренерго" повідомило в Телеграмі.

Графіки погодинних відключень діятимуть із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Обсяг обмежень від 0,5 до 1,5 черги.

Для промислових споживачів обмежуватимуть потужність теж із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Час та обсяг обмежень може змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

У компанії нагадують, обмеження запроваджені через наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти України.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли вона подається.

Як повідомляв ForUA, станом на ранок 31 жовтня через російські обстріли були знеструмлені споживачі в кількох областях України.