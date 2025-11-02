﻿
Суспiльство

Укргідрометцентр: 2 листопада в Україні прогнозують до +18° та туман

В Україні у неділю, 2 листопада, опади не прогнозуються, вночі та вранці туман, вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, в окремих регіонах до 18°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Мінлива хмарність. Без опадів. В Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.

Синоптики попереджають, що туман з видимістю 200-500 м може призвести до ускладнення руху транспорту.

У Києві та області завтра, 3 листопада, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°; на Київщині вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніосінь
