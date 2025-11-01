У Бучанському районі водій автомобіля MAN загинув за кермом

Поліціянти Київщини встановлюють обставини смертельної ДТП у Бучанському районі.

Як повідомили у поліції Київщини, 31 жовтня на автодорозі Київ-Чоп, сталася дорожньо-транспортна подія.

Правоохоронці встиановили, що 39-річний водій вантажного автомобіля MAN із причепом MS-Parts, рухаючись у напрямку міста Києва, здійснив наїзд на опору мосту.

Внаслідок зіткнення, чоловік, що перебував за кермом, загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, що призвела до загибелі людини.

Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути уважними за кермом, особливо в темну пору доби.