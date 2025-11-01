﻿
Культура

Українська співачка Світлана Вусатюк презентувала кліп на пісню «Я буду сильною»

Українська співачка Світлана Вусатюк презентувала кліп на пісню «Я буду сильною»

Українська співачка Світлана Вусатюк представила новий кліп на пісню «Я буду сильною» — емоційну композицію про внутрішню стійкість, прийняття себе та віру в майбутнє.

У відеороботі, яка з’явилася на офіційному YouTube-каналі виконавиці, Вусатюк постає у кількох образах, що символізують різні стани жінки — від розгублености до рішучости. Візуальний ряд побудований на контрастах світла й тіні, що підкреслює головну ідею пісні: навіть після втрат і розчарувань завжди є сила, щоб піднятися й рухатися далі.

За словами співачки, «Я буду сильною» — це не просто музичний твір, а своєрідний маніфест віри в себе:

«Ця пісня — для всіх, хто проходив через біль, але не зламався. Сила — це не відсутність слабкості, а здатність йти вперед, попри все», — зазначила Світлана Вусатюк.

Авторкою музики та слів є сама виконавиця, а продюсерами кліпу виступили Віталій Некрасов і Олександр Уницький. Зйомки проходили в легендарних історичних київських місцевостях, — у Видубичах, у Палацовому парку, на Подолі, що додало відео особливої атмосферности.

Кліп «Я буду сильною» уже доступний для перегляду на офіційних сторінках Світлани Вусатюк у соціальних мережах та на YouTube.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївПоділСвітлана ВусатюкЯ буду сильноюВидубичіВіталій НекрасовОлександр Уницький
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка створив свято до Дня української мови та писемності
Суспiльство 31.10.2025 17:22:32
Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка створив свято до Дня української мови та писемності
Читати
Жінка замовила за 270 тисяч гривень побиття колишнього чоловіка, щоб той переписав на неї майно
Надзвичайні події 31.10.2025 17:20:53
Жінка замовила за 270 тисяч гривень побиття колишнього чоловіка, щоб той переписав на неї майно
Читати
З початку року Сили оборони знищили майже половину російських систем ППО "Панцир", - Малюк
Війна 31.10.2025 17:00:31
З початку року Сили оборони знищили майже половину російських систем ППО "Панцир", - Малюк
Читати

Популярнi статтi