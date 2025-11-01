Українська співачка Світлана Вусатюк презентувала кліп на пісню «Я буду сильною»

Українська співачка Світлана Вусатюк представила новий кліп на пісню «Я буду сильною» — емоційну композицію про внутрішню стійкість, прийняття себе та віру в майбутнє.

У відеороботі, яка з’явилася на офіційному YouTube-каналі виконавиці, Вусатюк постає у кількох образах, що символізують різні стани жінки — від розгублености до рішучости. Візуальний ряд побудований на контрастах світла й тіні, що підкреслює головну ідею пісні: навіть після втрат і розчарувань завжди є сила, щоб піднятися й рухатися далі.

За словами співачки, «Я буду сильною» — це не просто музичний твір, а своєрідний маніфест віри в себе:

«Ця пісня — для всіх, хто проходив через біль, але не зламався. Сила — це не відсутність слабкості, а здатність йти вперед, попри все», — зазначила Світлана Вусатюк.

Авторкою музики та слів є сама виконавиця, а продюсерами кліпу виступили Віталій Некрасов і Олександр Уницький. Зйомки проходили в легендарних історичних київських місцевостях, — у Видубичах, у Палацовому парку, на Подолі, що додало відео особливої атмосферности.

Кліп «Я буду сильною» уже доступний для перегляду на офіційних сторінках Світлани Вусатюк у соціальних мережах та на YouTube.