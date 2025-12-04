﻿
Столиця

Трагедія у Києві: 7-річний хлопчик помер у стоматології

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру  39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

У березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи результатів не дали, хлопчик помер, повідомляє Офіс генпрокурора.

Проведені у кримінальному провадженні експертизи, зокрема комісійна судово-медична, підтвердили, що смерть настала від гострої серцевої недостатності внаслідок введення лікаркою-анестезіологом препарату, який був протипоказаний через наявне у дитини захворювання. 

Санкція статті передбачає покарання  у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

За результатом перевірки роботи товариства, яке надавало дитині стоматологічні послуги, МОЗ анулював його ліцензі

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївдитинастоматологіяОГПУ
