Новим прем'єром Молдови став інвестиційний банкір, який близько 20 років працював в Україні

Парламент Молдови проголосував за новий уряд країни на чолі з Александру Мунтяну — бізнесменом, який 20 років прожив в Україні.

Про це пише NewsMarker.

За команду Мунтяну проголосували 55 депутатів фракції «Дія та Солідарність» (PAS), яка висунула його кандидатуру.

Під час представлення своєї програми Олександр Мунтяну заявив, що піде у відставку, якщо Молдова не підпише договір про вступ до Євросоюзу до 2028 року.

Новий Кабінет Міністрів складе присягу 1 листопада. На церемонії буде присутня президентка Майя Санду.

Він досі не був публічним, однак із відомої про нього інформації — його вік (61 рік) та освіта: він закінчив магістратуру з управління економічною політикою в Колумбійському університеті Нью-Йорка та магістратуру з фізики в Московському державному університеті.

Здобувши освіту, він працював у Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім — у Технічному університеті Молдови на посаді лектора кафедри «Теоретичні основи електротехніки» та заступника декана міжнародного факультету.

Також у Молдові він став одним із засновників Американської торговельної палати, президентом Французького альянсу та співголовою Ділової консультативної ради з Південно-Східної Європи та Євразії.

Після створення Національного банку Молдови Мунтяну призначили керівником відділу валютних операцій, а згодом — заступником директора Департаменту зовнішніх зв’язків. Він викладав курс «Банки та фінанси» в Міжнародному незалежному університеті Молдови (ULIM).

Закінчивши аспірантуру в Колумбійському університеті, він працював у Світовому банку у Вашингтоні.

З 2007 року він очолював Департамент прямих інвестицій компанії Dragon Capital в Україні, а у 2016 році заснував 4i Capital Partners — інвестиційну компанію, що працює у Східній Європі. Також Мунтяну був членом і головою Ради патронів Печерської міжнародної школи в Києві.

У 2018 році Мунтяну балотувався на внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні. Тоді у своїй біографії він називав себе «американцем молдовського походження, який прожив в Україні 20 років».

За свою діяльність у 2006 році його нагородили титулом кавалера ордена Почесного легіону (Légion d’Honneur) Французької Республіки.