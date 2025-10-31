Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» — лауреат Національної премії «Скарб Нації»: нагороду отримали Євген Хмара і Віта Присяжнюк

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» став лауреатом Національної премії «Скарб Нації» у номінації «Благодійні фонди». Відзнаку національного рівня отримали співзасновниця фонду Віта Присяжнюк та амбасадор — відомий український композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара.

«Ця відзнака — не лише про волонтерство. Це про силу єдності, спільних добрих справ і допомогу Україні у такі складні часи. Коли благодійники, бізнес, волонтери й партнери об’єднуються — ми здатні змінювати країну. “Надія” — це приклад такої єдності, коли допомога не зупиняється ні на день, бо за кожним нашим вантажем і кожною нашою поїздкою на фронт стоїть людське життя», — відзначив Валерій Дубіль, голова Наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Фонд «Надія» став лауреатом за масштабну підтримку захисників, медиків і людей, постраждалих від війни. За час повномасштабного вторгнення команда здійснила 358 місій на фронт, подолавши сотні тисяч кілометрів. Регулярну допомогу отримують ГУР, Державна прикордонна служба, підрозділи Нацгвардії, Нацполу та ЗСУ. Фонд передає військовим сучасні дрони, системи РЕБ, генератори, Starlink-и, зарядні станції, автомобілі та медобладнання, зокрема понад дві сотні апаратів EasyPulse для реанімації.

З початку війни допомогу фонду отримали понад тисяча лікарень, шпиталів і стабпунктів, а також десятки громад і 17 хабів підтримки переселенців.



«У часи, коли світ навколо темніє від війни, є люди, які не дозволяють цій темряві перемогти. “Надія” — саме про це. Ми бачили біль і втрати, але й бачили інше — як людяність здатна творити дива. Як військові чекають волонтерів із РЕБом, як лікарі радіють обладнанню, що рятує життя. І ця нагорода — про це: про добро, яке сильніше за війну», — Євген Хмара, композитор, амбасадор фонду «Надія».



Після виступу Євгена Хмари зі сцени до залу звернулася Віта Присяжнюк, співзасновниця фонду: «Ця нагорода — визнання великої команди партнерів, волонтерів, меценатів, які стоять поруч і допомагають нам щодня. Саме завдяки їхній підтримці фонд може працювати і виконувати свою місію — рятувати життя».



Національна премія «Скарб Нації» — це щорічна благодійна ініціатива, створена, щоб вшанувати тих, хто самовіддано працює заради України. Її засновниця та президентка — Тетяна Забавська, керівниця ГО «Оберіг людства». Нагороди вручаються у чотирьох номінаціях: «Організації», «Благодійні фонди», «Особистості» та «Молоде покоління».



Серед цьогорічних лауреатів — люди й команди, чиї вчинки стали символом мужності, відваги та людяності:

Кирило Верес, Герой України, командир полку безпілотних систем К-2, — легендарний офіцер, який упроваджує нові технології розвідки та веде бійців на найскладніших ділянках фронту;

Підрозділ «Білий Янгол» Нацполіції Донеччини — команда, яка під обстрілами евакуює цивільних із прифронтових міст;

ДСНС України — рятувальники, які першими приходять на допомогу після атак, гасять пожежі, розбирають завали й рятують людей;

Реабілітаційні сили України — всеукраїнський рух відновлення, що об’єднав медиків, психологів і фахівців з реабілітації для допомоги ветеранам та їхнім родинам;

«Батальйон Волонтер» — велика команда волонтерів, які з початку війни, з 2014 року, активно працюють і допомагають нашим Збройним силам;

Кирило Ілляшенко, юнак із Сум, який під час російського обстрілу кинувся рятувати пасажирів «автобуса смерті», — приклад справжньої мужності, що надихає всю країну.



Премія «Скарб Нації» — це не просто церемонія, а визнання тих, хто тримає Україну на своїх плечах. І серед цих людей — команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», яка щодня доводить: навіть у найтемніші часи добро, співчуття і людяність залишаються найсильнішою зброєю.