Війна

Агенти ФСБ намагалися зірвати початок опалювального сезону у Дніпрі

СБУ затримала двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра.

За допомогою масованих ударів по електро- і теплогенеруючих підприємствах, ворог намагався зірвати початок опалювального сезону у прифронтовому місті, повідомляє СБУ.

Наведенням ударів по обласному центру займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств. 

Під час робочих рейсів вони фотографували зовнішній вигляд та позначали на гугл-картах розташування об’єктів енергетики, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні дніпрян. 

Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору. 

Один з фігурантів потрапив у поле зору окупантів ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Білгородської області. 

Восени цього року на нього вийшов російський спецслужбіст і після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по місту. 

Для виконання ворожого завдання агент залучив свого напарника-водія. 

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання у Дніпрі.  

Під час обшуків, крім доказів роботи на фсб, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ рф та статуетку із зображенням путіна. 

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

