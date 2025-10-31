Агенти ФСБ намагалися зірвати початок опалювального сезону у Дніпрі

СБУ затримала двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра.

За допомогою масованих ударів по електро- і теплогенеруючих підприємствах, ворог намагався зірвати початок опалювального сезону у прифронтовому місті, повідомляє СБУ.



Наведенням ударів по обласному центру займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств.



Під час робочих рейсів вони фотографували зовнішній вигляд та позначали на гугл-картах розташування об’єктів енергетики, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні дніпрян.



Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору.



Один з фігурантів потрапив у поле зору окупантів ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Білгородської області.



Восени цього року на нього вийшов російський спецслужбіст і після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по місту.



Для виконання ворожого завдання агент залучив свого напарника-водія.



Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання у Дніпрі.



Під час обшуків, крім доказів роботи на фсб, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ рф та статуетку із зображенням путіна.



Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.