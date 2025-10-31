Агенти ФСБ намагалися зірвати початок опалювального сезону у Дніпрі

СБУ затримала двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра.
За допомогою масованих ударів по електро- і теплогенеруючих підприємствах, ворог намагався зірвати початок опалювального сезону у прифронтовому місті, повідомляє СБУ.
Наведенням ударів по обласному центру займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств.
Під час робочих рейсів вони фотографували зовнішній вигляд та позначали на гугл-картах розташування об’єктів енергетики, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні дніпрян.
Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору.
Один з фігурантів потрапив у поле зору окупантів ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Білгородської області.
Восени цього року на нього вийшов російський спецслужбіст і після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по місту.
Для виконання ворожого завдання агент залучив свого напарника-водія.
Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання у Дніпрі.
Під час обшуків, крім доказів роботи на фсб, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ рф та статуетку із зображенням путіна.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк