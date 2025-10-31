﻿
Індія відновила купівлю російської нафти

Найбільший нафтовий концерн Індії Indian Oil Corp (IOC) відновлює закупівлю російської нафти.

Indian Oil Corp придбала п’ять партій з поставкою в грудні у постачальників, які не підпадають під санкції США проти РФ, повідомляє Reuters.

Йдеться про 3,5 мільйона барелів нафти сорту ESPO. Це означає, що IOC продовжує закупівлі попри посилений тиск Вашингтона з вимогою припинити імпорт російської нафти.

Фінансовий директор концерну Анудж Джайн заявляв, що компанія буде купувати нафту з РФ, якщо поставки не порушуватимуть міжнародних санкцій.

Популярнi статтi