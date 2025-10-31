Депутата Одеської міськради звинувачують у держзраді

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у державній зраді колишньому депутату Одеської міської ради, який був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС) – структури, безпосередньо причетної до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року.

"Під час досудового розслідування встановлено, що депутат займався антиукраїнською діяльністю на замовлення з рф", - інформує ДБР.



Наприкінці лютого 2014 року фігурант отримав чіткі вказівки від куратора з РФ для дестабілізації ситуації в Одесі, діяв він у складі так званої "координаційної ради" разом з відомими російськими провокаторами.



У березні-квітні 2014 року експосадовець отримав від проросійських діячів інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки щодо підтримки акції.



Він передавав все представникам "координаційної ради", координував з ними інформаційну підтримку цієї "визвольної акції". Він також неодноразово публічно виступав із закликами щодо проведення референдуму про автономію Одеської області, "необхідність захисту населення Півдня та Південного Сходу України", припинення "дискримінації російської мови" та надання їй особливого статусу.



У квітні–травні 2014 року він неодноразово зустрічався з співробітниками Служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував вказівки щодо "захисту російськомовних" і передавав їх підконтрольним громадським організаціям на території України.



Саме учасники "координаційної ради" організували проведення на Куликовому полі в Одесі так званого мітингу руху "Антимайдан". Під час провокаційного заходу було ініційовано звернення до президента рф володимира путіна щодо введення російських військ в Україну нібито для "захисту прав російськомовних громадян.



Головною метою акції були саме відверто провокаційні дії кураторів, які й призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.

29 жовтня 2025 року слідчі ДБР повідомили ексдепутату про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Фото: ДБР.