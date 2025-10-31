Орбан пояснить Трампу, чому Угорщина залежна від російської нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом вхоче пояснити, чому Угорщина залежить від російських енергоносіїв.

Як зазначив Орбан, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то Угорщина залежить від наземних маршрутів, по яких енергоносії можуть надходити в країну, повідомляє Telex.



"І якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв", – сказав він.



На його думку, необхідно донести це до американців, якщо Угорщина хоче отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

"Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій", – додав Орбан.



Прем'єр Угорщини раніше казав, що без російських енергоносіїв ціни на енергію в Угорщині злетять до неба, і ми намагаємося знайти вихід, особливо для Угорщини.

Фото: Х/Orban Viktor.