Ера надбагатства: кількість мільярдерів побила історичний рекорд

Кількість мільярдерів у світі сягнула історичного максимуму — 3 508 осіб. Це на 5,6% більше, ніж торік. Сукупні статки світових багатіїв також зросли на 10,3% і становлять 13,4 трильйона доларів, йдеться у звіті Billionaire Census 2025 міжнародної аналітичної компанії Altrata.

Найбільше мільярдерів мешкає у Сполучених Штатах — 1 135 осіб, що становить понад третину всіх світових багатіїв. Друге місце займає Китай із 321 мільярдером, третє — Німеччина (184).

Цього року Росія та Велика Британія вперше зрівнялись за кількістю мільярдерів — по 128 осіб у кожній країні, розділивши четверту позицію рейтингу. У Росії кількість мільярдерів за рік зросла на 8,5%, а їхні сукупні статки досягли 457 мільярдів доларів. У Великій Британії зростання становило 4,9%.

За даними Altrata, найбільше нових багатіїв у Німеччині з’являється у сферах роздрібної торгівлі, автомобілебудування та логістики. Попри загальне уповільнення німецької економіки, державні інвестиції в оборону та інфраструктуру відкривають нові можливості для бізнесу.

Експерти відзначають, що загальне зростання кількості мільярдерів пов’язане із відновленням фондових ринків, розвитком штучного інтелекту та технологічних секторів, а також зростанням цін на сировину.

