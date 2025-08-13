У США проживає 125 мільярдерів, народжених за межами країни

Вони представляють 41 державу, і 93% з них заробили свої статки самостійно вже після переїзду до Америки, повідомляє Forbes.

У топі — троє з десяти найбагатших американців-іммігрантів:

Ілон Маск (ПАР) — $393,1 млрд, засновник Tesla, SpaceX та власник X (Twitter).

Сергій Брін (Росія) — $139,7 млрд, співзасновник Google.

Дженсен Хуанг (Тайвань) — $137,9 млрд, співзасновник і CEO Nvidia.

До списку також увійшли:

4. Томас Петерфі (Угорщина) — $67,9 млрд, Interactive Brokers.

5. Міріам Адельсон і сім’я (Ізраїль) — $33,4 млрд, готельний та ігровий бізнес.

6. Руперт Мердок і сім’я (Австралія) — $24 млрд, медіаімперія News Corp.

7. Пітер Тіль (Німеччина) — $21,8 млрд, PayPal, Palantir.

8. Джей Чаудрі (Індія) — $17,9 млрд, Zscaler.

9. Ян Кум (Україна) — $16,9 млрд, співзасновник WhatsApp.

10. Джон Ту (Китай) — $14,1 млрд, Kingston Technology.

Серед інших — Девід Сан (Тайвань), Шахід Хан (Пакистан), Адам Фороґі (Іран), П’єр Омідьяр (Франція), Міккі Арісон та Том Горес (обоє — Ізраїль), Віно́д Кхосла (Індія), Рамзі Мусаллам (Палестина), Дуглас Леоне (Італія) та Елізабет ДеЛука (Німеччина).

Багато хто з них прибув до США без значних ресурсів, але з амбіціями та готовністю працювати. Як зазначає співзасновник Moderna Нубар Афеян (116-те місце у загальному рейтингу), їх об’єднує «мислення іммігранта» — прагнення до можливостей, вдячність та невтомна працьовитість.

