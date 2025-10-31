Ситуація на фронті: кількість боїв за добу зменшилася на чверть

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 30 жовтня загальна кількість боєзіткнень на фронті зменшилася майже на 25% порівняно з попереднім днем і склала 132. Водночас ворог продовжує найбільше тиснути на Покровському напрямку, на який припала майже третина всіх боїв.

Ворог завдав трьох ракетних і 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім того, здійснено 4739 обстрілів, зокрема 122 із РСЗВ, а також використано 6725 дронів-камікадзе.

В той же час авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки – 2 боєзіткнення, 10 авіаударів, 22 керовані бомби, 200 обстрілів (11 із РСЗВ).

Південно-Слобожанський – 2 штурми поблизу Фиголівки та в бік Колодязного.

Куп’янський – 13 атак; позиції оборонців у Куп’янську, Степовій Новоселівці, Піщаному та Петропавлівці утримано.

Лиманський – 9 атак біля Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та Коровія Яру.

Слов’янський – 10 атак у Ямполі, Серебрянці, Виїмці, Переїзному, Званівці відбиті.

Краматорський – 1 атака у бік Ступочок.

Костянтинівський – 15 атак у Щербинівці, Петрівці, Яблунівці, Русиному Яру.

Покровський – 48 штурмових дій в районах Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

Олександрівський – 17 атак у Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка, Нововасилівське.

Гуляйпільський – 2 боєзіткнення в районі Успенівки.

Оріхівський – 2 боєзіткнення біля Лобкового.

Придніпровський – 3 атаки відбиті.

Як повідомляло раніше ForUa, підтоплення на Бєлгородщині погіршило логістику та боєздатність російських військ.