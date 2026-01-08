Мін’юст США заявив про подальші дії проти суден, які ігнорують накази Берегової охорони

Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що після затримання Береговою охороною танкера Bella 1 американське Міністерство юстиції відстежує ще кілька суден. Про це вона повідомила у соцмережі X.

За її словами, будь-яка особа на будь-якому судні, яка не виконує законні вимоги Берегової охорони США або інших федеральних служб, нестиме відповідальність відповідно до американського законодавства.

Бонді також зазначила, що через невиконання наказів Берегової охорони стосовно екіпажу танкера Bella 1 уже розпочато розслідування, за підсумками якого планують висунути кримінальні обвинувачення.

7 січня США затримали в Північній Атлантиці танкер Bella 1, також відомий як Marinera, який ходив під російським прапором. Судно прямувало з Венесуели до Росії та перевозило нафту.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що танкер перебував під санкціями й був заарештований на підставі ордера федерального суду. За її словами, членів екіпажу судитимуть за порушення федерального законодавства. Вона також наголосила, що Вашингтон не побоюється ескалації у відносинах із Москвою, а президент США Дональд Трамп має намір виконувати американські закони незалежно від зовнішнього тиску.

У Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили, що на борту танкера перебувають громадяни РФ. У відомстві заявили, що стежать за ситуацією та вимагають від США повернення російських громадян.