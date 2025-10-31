Добрі дрони знову атакували РФ: ТЕЦ і підстанції пошкоджені, палає НПЗ

У ніч на 31 жовтня в російському Орлі та області оголосили повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Сирени пролунали близько 00:50, місцева влада закликала мешканців укриватися у приміщеннях без вікон, повідомляє Telegram-канал Astra. Мешканці міста повідомляли про серію вибухів — від трьох до семи. У небі були видимі спалахи, а сигналізації автомобілів спрацювали у кількох районах. Російські Telegram-канали писали про роботу ППО. Пізніше з’явилася інформація про влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив, що на територію місцевої ТЕЦ впали уламки безпілотника. Пошкоджено обладнання електропостачання, але займання не виникло. Інформації про постраждалих на ранок немає.

Водначас у російському місті Володимир вночі стався потужний вибух на околицях міста, зафіксований мешканцями на відео. Удар припав по електричній підстанції “Володимирська” — одній із найбільших і найпотужніших у Європі. Підстанція є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи РФ, забезпечує електропостачання Центрального регіону, включаючи Москву, Володимирську, Нижньогородську та частково Іванівську області, а також бере участь у передачі потужності від великих джерел енергії.

Також моніторингова група “Кримський вітер” повідомляє про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі у Ярославлі. Йдеться про підприємство “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” (ЯНОС) — найбільший НПЗ на півночі Росії, який переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція підприємства постачається великим промисловим споживачам Центрального та Північно-Західного федеральних округів, а також аеропортам, залізниці та об’єктам військово-промислового комплексу РФ. Супутники підтвердили займання території заводу.

Офіційні особи поки не коментують ситуацію.

