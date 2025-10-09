﻿
Війна

«Газова» ніч у Волгограді: добрі дрони запалили об'єкти «Лукойлу»

«Газова» ніч у Волгограді: добрі дрони запалили об'єкти «Лукойлу»

У ніч на 9 жовтня Волгоградську область Російської Федерації атакували невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок масованого удару виникли пожежі на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Губернатор області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки, заявивши про роботу сил протиповітряної оборони (ППО) близько 01:00 за київським часом.

"Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони російської федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", — процитували чиновника російські ЗМІ.

За його словами, в Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА була частково пошкоджена будівля котельні, а також сталося загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Водночас, низка місцевих пабліків повідомляє, що ціллю атаки став "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у Котовому. Місцеві жителі нібито чули вибухи та бачили пожежу на території підприємства. Ця інформація наразі потребує офіційного підтвердження.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаЛукойлпаливоВолгограддрониатака дронівПЕК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вибух у Святошинському районі Києва: є загиблий та поранений
Столиця 08.10.2025 20:04:12
Вибух у Святошинському районі Києва: є загиблий та поранений
Читати
Чотири російські агенти підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури
Надзвичайні події 08.10.2025 19:30:47
Чотири російські агенти підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури
Читати
Гоголь, Мечников і Брюллов визнані діячами, не пов'язаними з символікою імперської політики
Суспiльство 08.10.2025 19:08:22
Гоголь, Мечников і Брюллов визнані діячами, не пов'язаними з символікою імперської політики
Читати

Популярнi статтi