Нічний терор в Сумах: ворожі дрони поцілили у багатоповерхівку

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, влучивши, зокрема, у багатоповерхівку. У Ковпаківському районі зафіксовано щонайменше п’ять ударів, спрямованих по цивільних об’єктах. Попередньо відомо про постраждалих, проте точну їх кількість наразі уточнюють, повідомив в. о. міського голови Артем Кобзар.

Місцеві медіа повідомляють, що на місці удару по багатоповерхівці виникла пожежа. Також відомо про влучання у двоповерховий житловий будинок в іншому районі міста.

За словами голови ОВА Олега Григорова, лише протягом однієї години по місту було спрямовано 10 ворожих дронів.

Наразі відомо, що двоє постраждалих із багатоповерхівки — неповнолітня дівчина та літня жінка — вже отримали допомогу на місці. Інформація щодо інших поранених уточнюється.

Як повідомляло раніше ForUa, російський удар по Києву залишив країну без п’ятої частини ліків.