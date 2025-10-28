Російський удар по Києву залишив країну без п’ятої частини ліків

Унаслідок чергової російської ракетної атаки на Київ 25 жовтня був зруйнований центральний склад та офісний комплекс одного з найбільших в Україні фармдистриб’юторів — компанії «Оптіма-Фарм». Як повідомляють представники компанії, обсяг знищеної продукції становить близько 20% місячного запасу ліків усієї України.

Масштабні збитки та загроза для постачання

Компанія «Оптіма-Фарм» разом із «БаДМ» контролює до 85% фармацевтичного ринку України, що робить цей удар критично небезпечним для стабільності постачання медикаментів. Згідно з даними «Економічної правди», ворог знищив не лише продукцію, а й обладнання та бази даних. Неназваний топменеджер компанії повідомив виданню LIGA.net, що збитки сягнули понад $100 млн.

Наслідки атаки стали відчутними вже 27 жовтня, коли виникли проблеми з доставкою ліків від «Оптіма-Фарму» в Києві та області, оскільки знищений склад обслуговував саме цей регіон. Компанія була змушена тимчасово призупинити контрактування і транспортування ліків на свої склади в регіоні, хоча планує відновити логістику вже цього тижня.

Дефіцит неминучий, але не катастрофічний?

Гендиректор «Оптіма-Фарм» Ігор Гуцал підтвердив, що компанія намагається доставляти ліки до столичних аптек з регіональних складів, але це не зможе покрити 100% попиту.

Ризик: Хоча експерти сектору, опитані ЕП, очікують, що обстріл може створити лише тимчасовий дефіцит , це безпосередньо стосується життєво необхідних медикаментів для мільйонів українців.

Оптимізм: Фахівці вважають, що потужностей регіональних складів «Оптіма-Фарму» та «БаДМ» має вистачити для стабілізації ситуації протягом кількох тижнів. Фармринок вже доводив свою здатність до швидкої адаптації: на початку повномасштабної війни росіяни вже знищували логістичні комплекси «БаДМ».

Ця атака на склад 25 жовтня стала другою для «Оптіма-Фарм» за останні три місяці, підкреслюючи, що російські обстріли цілеспрямовано б'ють по критичній цивільній інфраструктурі, що забезпечує громадян ліками.