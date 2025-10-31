﻿
Свiт

Поліція Мумбая визволила з полону 17 учнів з акторської школи

Поліція Мумбая визволила з полону 17 учнів з акторської школи

Поліція Мумбая звільнила 17 дітей і двох дорослих, яких чоловік утримував у школі акторської майстерності. Інцидент стався в районі Повай, де діти зібралися на кастинг. За словами поліції, нападник представився як Рохіт Ар’я, пише BBC.

Перед штурмом він записав відео, в якому заявив, що “взяв дітей у заручники, бо хоче поставити запитання деяким людям”. Він також попереджав: “Найменший неправильний крок і я натисну на курок”, погрожуючи підпалити будівлю.

Правоохоронці спершу намагалися домовитися, але чоловік відмовився здаватися. Після цього поліція увійшла до студії через вікно у ванній кімнаті та застосувала силу. Під час операції нападник був поранений і згодом помер у лікарні.

У приміщенні знайшли пневматичну зброю та невідому хімічну речовину. Подія викликала паніку серед батьків і місцевих жителів, які зібралися біля школи, чекаючи новин про дітей. Поліція повідомила, що всі заручники живі та у безпеці.

“Ми перевіряємо будівлю та всі речові докази”, – сказав заступник комісара поліції Датта Налаваде.

Причини дій нападника поки невідомі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дітизаручникиполіціяІндіяМумбаї
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

П'ятеро поштарів постраждали через вибух посилки в приміщенні пошти на Солом'янці
Надзвичайні події 30.10.2025 17:45:18
П'ятеро поштарів постраждали через вибух посилки в приміщенні пошти на Солом'янці
Читати
Удруге за тиждень польські ВПС перехопили російський літак над Балтикою
Надзвичайні події 30.10.2025 17:30:43
Удруге за тиждень польські ВПС перехопили російський літак над Балтикою
Читати
Литва та Польща скоординували дії по закриттю кордону з Білоруссю
Свiт 30.10.2025 17:07:20
Литва та Польща скоординували дії по закриттю кордону з Білоруссю
Читати

Популярнi статтi