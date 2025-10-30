Молодь краще знає українську мову, але все рідше говорить нею у повсякденному житті, – МОН

Молодь в Україні щороку демонструє кращі результати у володінні українською мовою, проте кількість тих, хто користується нею в побуті, зменшується порівняно з минулим роком. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова під час форуму «Українська — мова сильних» у Києві, приуроченого до Дня української писемності та мови, передає Укрінформ.

За словами Коновалової, у 2024 році лише 49% підлітків спілкувались українською постійно. Цей показник демонструє відкат у використанні порівняно з 2023 роком, коли він становив 55%. При цьому у 2022 році частка тих, хто постійно спілкувався українською, становила 46%.

Водночас рівень знання мови стабільно зростає: 75% дітей і молоді вважають, що вільно володіють українською. Для порівняння, у 2023 році цей показник був 72%, а у 2022 році — лише 61%. Тобто, як зазначила Коновалова, діти з кожним роком краще знають мову, але порівняно з минулим роком, вони менше нею користуються в побуті.

Підлітки пояснюють зниження побутового використання української мови наступними причинами:

33% — це пояснюють звичкою спілкування іншою мовою.

20% — вказують на те, що в родині спілкуються російською (при тому, що в шкільному середовищі говорять українською).

13% — зазначають, що поза школою у них відсутнє середовище для спілкування українською.

12% — не користуються мовою через її недостатнє знання.

Заступниця міністра особливо наголосила на тому, що 9% підлітків вважають: у їхньому оточенні присутнє упереджене ставлення до української мови.

Батьки підлітків, які не користуються українською в побуті, серед інших причин називали вплив соціальних мереж та страх дітей говорити суржиком. Тому, на думку Коновалової, украй важливе толерантне ставлення та підтримка тих, хто, переходячи на українську, спілкується суржиком через недостатнє знання мови.