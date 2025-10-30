У Києві чиновниця та бізнесмен заробили на закупівлі фарби та канцелярії пів мільйона

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці управління освіти Дніпровської райдержадміністрації та підприємцю. Їх обвинувачують у корупційній змові під час закупівель канцелярії та фарби за завищеними цінами, внаслідок чого держава недорахувалася близько пів мільйона гривень. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як розповіли у пресслужбі відомства, підозри отримали чиновниця, яка відповідала за проведення закупівель, та підприємець, який постачав замовлені товари для закладів освіти.

Слідством встановлено наступну схему:

Працівниця управління освіти, перебуваючи у змові з підприємцем, прописала умови тендеру під конкретного переможця.

Підприємець, використавши підроблені документи, переміг у закупівлі та поставив фарбу для закладів освіти району із завищеною вартістю. Переплата склала 360 тисяч гривень.

Під час іншої закупівлі посадовиця завізувала документи із завищеними цінами на канцелярські товари, через що управління освіти переплатило за них майже 180 тисяч гривень.

Загальна сума збитків становить близько 540 тисяч гривень. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.