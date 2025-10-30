Українська залізниця перейде на стандарти ЄС: Уряд схвалив ключовий законопроєкт

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який забезпечить адаптацію української залізниці до законодавства та стандартів Європейського Союзу. Йдеться про законопроєкт «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Ухвалення цього законопроєкту є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, що відкриває шлях до багатомільярдного фінансування від ЄС та Світового банку.

Законопроєкт передбачає:

Створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС.

Запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання.

Нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан.

Європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації.

Технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з інфраструктурою країн ЄС.

Віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що цей крок відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху та довіру міжнародних партнерів.

Генеральні директорати ЄС, DG MOVE і DG NEAR, підтвердили, що документ відповідає європейським вимогам у сфері безпеки, технічної сумісності та ліцензування.

Після схвалення урядом законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування. Цей перехідний період необхідний для повної адаптації галузі до нових стандартів.