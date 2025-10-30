Настоятель чоловічого монастиря Моспатріархату на Поділлі вбив людину в стані алкогольного сп'яніння

46-річного настоятеля чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові судитимуть за побиття чоловіка, яке призвело до його смерти.

Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України.

Інцидент стався в серпні 2025 року на території монастиря. За даними слідства, священник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з 51-річним чоловіком. Суперечка переросла в бійку, під час якої настоятель завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, і після завершення досудового розслідування обвинувальний акт направлено до суду.

Священнику інкримінують заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) 27 серпня офіційно визнала Київську митрополію Української православної церкви афілійованою з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Це рішення стало наслідком тривалого дослідження, яке виявило ознаки підпорядкування УПЦ іноземній релігійній організації.

Раніше, президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства Ореста Березовського, відомого як митрополит УПЦ (МП) Онуфрій.