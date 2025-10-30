﻿
Надзвичайні події

Двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення від військовозобов'язаного

У Кременчуці Полтавської області двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Сухопутних військах ЗСУ.

За даними Сухопутних військ, 30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявности заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів.

"У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії", - зазначили у Сухопутних військах.

Посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (стаття 349 ККУ).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КременчукЗСУТЦК та СПККУ
