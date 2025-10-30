Удруге за тиждень польські ВПС перехопили російський літак над Балтикою

У четвер вранці польські винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який виконував місію поблизу польського повітряного простору над Балтійським морем.

Про це повідомив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, підкресливши, що це вже другий подібний випадок за останні дні, інформує Польське радіо.

«Ми живемо в дуже складний і напружений час. Сьогодні о 8:49 наші МіГ-29 знову перехопили російський літак Іл-20. Він не порушив повітряний простір Польщі», — зазначив глава Міноборони.

Міністр оборони додав, що всю ніч працювали системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також були підняті в повітря польські та союзні літаки НАТО.

«Операція завершена успішно», — повідомив Косіняк-Камиш.

Це вже другий випадок перехоплення Іл-20 за тиждень: днем раніше Оперативне командування підтвердило, що аналогічний інцидент стався у вівторок. Тоді російський літак також летів над міжнародними водами Балтійського моря без плану польоту і з відключеним транспондером.

Перехоплення відбулося на тлі масованих ударів Росії по Україні в ніч з середи на четвер, у відповідь на які польські та союзні ВПС привели сили в стан підвищеної готовности. «У зв'язку з атаками Росії на об'єкти, розташовані на території України, польська і союзна авіація почала патрулювання в нашій повітряній зоні», — заявило Оперативне командування ЗС Польщі о 5:22 ранку, підкресливши, що дії мають превентивний характер.

За даними командування, в операції брали участь також літаки з Норвегії, Іспанії та Туреччини, що діють в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору регіону.