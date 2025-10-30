﻿
Культура

Безкоштовний вхід у музеї Києва: доторкніться до історії та культури

Безкоштовний вхід у музеї Києва: доторкніться до історії та культури

Чудова новина для всіх поціновувачів історії та культури! У п’ятницю, 31 жовтня, мешканці та гості Києва матимуть унікальну можливість безкоштовно відвідати одразу два знакові столичні музеї.

Які музеї відкривають свої двері?

У цей день для вільного відвідування будуть доступні:

  • Музей Гетьманства

    • Експозиція присвячена багатій історії українського козацтва, життю та діяльності видатних гетьманів і віковій боротьбі українського народу за власну державність. Це місце, де оживає дух козацької доби!

  • Музей Івана Гончара (Національний центр народної культури)

    • Справжня скарбниця українського народного мистецтва, традицій та ремесел. Тут можна зануритися у світ автентичної культури, побачити унікальні колекції та відчути глибину народної спадщини.

Заплануйте свій культурний візит!

День відкритих дверей – це чудова нагода доторкнутися до української історії та культури, поглибити свої знання та просто насолодитися неповторною атмосферою Києва.

Нагадаймо, раніше у Києві під панелями знайшли мозаїку - артефакт модернізму.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Київмузей110-та ОМБргетьманствонародна культура
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Штучний інтелект опікуватиметься безробітними українцями
Технології 30.10.2025 10:14:44
Штучний інтелект опікуватиметься безробітними українцями
Читати
Ситуація на підступах до Покровська та Мирнограда стає критичною
Головне 30.10.2025 09:52:02
Ситуація на підступах до Покровська та Мирнограда стає критичною
Читати
Глухий кут: шатдаун може коштувати США 14 млрд доларів
Свiт 30.10.2025 09:33:38
Глухий кут: шатдаун може коштувати США 14 млрд доларів
Читати

Популярнi статтi