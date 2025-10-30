Безкоштовний вхід у музеї Києва: доторкніться до історії та культури

Чудова новина для всіх поціновувачів історії та культури! У п’ятницю, 31 жовтня, мешканці та гості Києва матимуть унікальну можливість безкоштовно відвідати одразу два знакові столичні музеї.

Які музеї відкривають свої двері?

У цей день для вільного відвідування будуть доступні:

Музей Гетьманства Експозиція присвячена багатій історії українського козацтва, життю та діяльності видатних гетьманів і віковій боротьбі українського народу за власну державність. Це місце, де оживає дух козацької доби!

Музей Івана Гончара (Національний центр народної культури) Справжня скарбниця українського народного мистецтва, традицій та ремесел. Тут можна зануритися у світ автентичної культури, побачити унікальні колекції та відчути глибину народної спадщини.



Заплануйте свій культурний візит!

День відкритих дверей – це чудова нагода доторкнутися до української історії та культури, поглибити свої знання та просто насолодитися неповторною атмосферою Києва.

