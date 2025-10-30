Безкоштовний вхід у музеї Києва: доторкніться до історії та культури

Чудова новина для всіх поціновувачів історії та культури! У п’ятницю, 31 жовтня, мешканці та гості Києва матимуть унікальну можливість безкоштовно відвідати одразу два знакові столичні музеї.
Які музеї відкривають свої двері?
У цей день для вільного відвідування будуть доступні:
-
Музей Гетьманства
-
Експозиція присвячена багатій історії українського козацтва, життю та діяльності видатних гетьманів і віковій боротьбі українського народу за власну державність. Це місце, де оживає дух козацької доби!
-
-
Музей Івана Гончара (Національний центр народної культури)
-
Справжня скарбниця українського народного мистецтва, традицій та ремесел. Тут можна зануритися у світ автентичної культури, побачити унікальні колекції та відчути глибину народної спадщини.
-
Заплануйте свій культурний візит!
День відкритих дверей – це чудова нагода доторкнутися до української історії та культури, поглибити свої знання та просто насолодитися неповторною атмосферою Києва.
Нагадаймо, раніше у Києві під панелями знайшли мозаїку - артефакт модернізму.Автор: Наталка Печерська