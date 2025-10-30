Відчайдушна торгівля повітрям: про що свідчить путінська тактика залякування

У середу, 29 жовтня, правитель Росії Путін заявив, що напередодні РФ провела випробування підводного безпілотного апарата «Посейдон» із ядерною енергетичною установкою. Кількома днями раніше він, а також очільник росГенштабу Герасимов повідомляли про випробування крилатих ракет «Буревестник» із ядерною енергетичною установкою. З якою метою країна-агресорка показово грає ядерними м’язами – далі в матеріалі ForUA.

Про «Посейдон» Путін розповів, відвідуючи поранених на війні проти України «визволителів» у військовому клінічному госпіталі імені Мандрика. Під час випробувань «Посейдона» вдалося запустити атомну енергетичну установку, на якій апарат «пройшов певний час», заявив кремлівський диктатор. Він стверджує, що апарат із ядерною установкою є унікальним за швидкістю та глибиною руху і його неможливо перехопити: «За швидкістю, за глибинами руху цього безпілотного апарата у світі нічого подібного немає, і найближчим часом навряд чи з’явиться. Способів перехоплення не існує. Крім усіх переваг, про які я говорив раніше щодо «Буревестника», тут теж мінімальні розміри. Зокрема, у 100 разів менше, ніж атомний реактор на підводному човні. Зате потужність «Посейдона» значно перевищує потужність навіть нашої найперспективнішої міжконтинентальної ракети «Сармат».

РосЗМІ пишуть, що принцип дії «Посейдона» відрізняється від традиційної стратегічної ядерної зброї - балістичних ракет. Зазначається, що ядерний вибух відбудеться під водою біля берегів країни, проти якої його застосовують. Однак доцільність такого вибуху досі викликає сумніви - немає доказів руйнівної сили можливого цунамі, а також шкідливих наслідків зараження води.

Між тим путінську заяву про випробування безекіпажного підводного апарата з ядерною енергетичною установкою «Посейдон», втім, як і аналогічне повідомлення про крилату ракету «Буревестник» досить важко перевірити де-факто, позаяк жодних візуальних доказів цього дійства країна-агресорка поки що не надала – все обмежується помпезними меседжами незмінного господаря Кремля.

Принагідно зауважимо, що «Посейдон», як і «Буревестник», були одними із п’яти нових видів озброєнь, про які Путін розповів під час послання Федеральним зборам ще у 2018 році. Три інші – міжконтинентальна ракета «Сармат», гіперзвуковий планер «Авангард» і аеробалістична ракета «Кинджал» вже виробляють серійно.

Попри відсутність наочних доказів щодо проведення випробувань «Посейдону» та «Буревестника», цілком очевидно, що будь-які сигнали щодо стратегічної ядерної зброї – особливо нового типу – не можуть бути непоміченими. І це саме той випадок, коли навіть простих слів тут достатньо для того, щоб сприймати їх серйозно, оскільки обидва види мають надвелику дальність, необхідну для ударів по США. За океаном, до слова, вже відреагували. Зокрема Трамп в ніч проти четверга, 30 жовтня у соцмережі Truth Social написав наступне: «Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна і ми досягнули цього, завдяки повному оновленню та модернізації існуючої зброї, під час мого першого терміну президенства. Росія посідає друге місце, а Китай – віддалено третє, але вже за 5 років він вийде на перше місце. З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно».

Саме для Америки, вважають експерти, Путін, намагаючись максимально підвищити ставки і посилає ядерні «привіти» у відповідь на антиросійське санкційне рішення президента Трампа і його риторику щодо ймовірної передачі Україні «Томагавків».

Крім того, вельми показово, що окрім «Посейдон»-гри Путін почав показово коментувати фронтову погоду. Зокрема, напередодні він заявив про оточення ЗСУ у Куп’янську і додав, що готовий зупинити бойові дії, щоби на лінію фронту могли зайти журналісти і переконалися в цьому самі. «Я обговорював це питання і з командувачами відповідних угруповань. Вони не проти того, щоб запустити до зон оточення противника представників засобів масової інформації, іноземних журналістів та українських журналістів. З тим, щоб вони зайшли і на власні очі побачили, що там відбувається. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість годин», - зазначив він.

Аналізуючи цю путінську ініціативу роспабліки пишуть, що мета заяви - продемонструвати очільнику Білого дому, що саме російська версія конфігурації фронту є найбільш достовірною. З огляду на те, що, як пишуть окремі західні медіа, довкола Дональда Трампа не припиняється кулуарне дербі різних інформаційних потоків з приводу того, яке насправді становище на фронті в Україні, очевидно, що Путін таким чином усіляко намагається схилити шальки трампівських терезів на свою користь.

Цілком зрозуміло, що українська сторона відмовиться делегувати журналістів у фронтовий епіцентр, що дасть змогу кремлівському диктатору трактувати це, як намагання приховати реальний стан речей «на землі». Цю карту країни-агресорки не можна назвати козирною, втім приводом для струсу інформаційного повітря вона може слугувати, причому неодноразово.

Офіційний Київ оточення Куп’янська заперечує. «Ситуацію у місті стабілізовано, заяви РФ про оточення ЗСУ не відповідають дійсності», - заявив у середу, 29 жовтня, очільник МВС Клименко. Натомість у штабі Об’єднаних сил назвали слова Путіна «вигадкою та фантазією», але підтвердили важкі бої в місті і на його околицях продовжуються

«Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську? Перш за все це повне повторення загальновідомої історії з десятком тисяч оточених в Курській області. Тоді Трамп повірив. Але зараз цього точно не буде. Буревісники, посейдони, оточення в Купʼянську та інші подібні речі – це театр для двох акторів: для Трампа і Сі, які зараз обговорюють Росію без Росії. Найбільший страх Путіна – це незрозуміла позиція Сі, який теоретично, за певних обставин може в певний момент погодитися на мир по лінії фронту. Втім, наразі Путін демонструє неймовірну зовнішню слабкість. Яка обовʼязково буде компенсуватися внутрішнім закручуванням гайок», - зазначає політолог Вадим Денисенко. При цьому, вважає експерт, не можна виключати й того, що очільник Кремля справді вірить у міфічні оточення «і це не лише гра на публіку, а щире переконання». «Ми ж бачили півроку тому, як він щиро вірив, що до осені фронт посиплеться. Іншими словами існує висока вірогідність, що Путін остаточно втрачає звʼязок з реальністю. Якщо це правда, то до російських еліт це дійде з лагом в 3-6 місяців», - підсумовує політолог.

Тим часом за даними західної преси, Китай починає активніше допомагати путінській Росії, обмежуючи експорт комплектуючих для дронів в Україну. Про це повідомляє німецький телеканал n-tv із посиланням на представників мережі українських та міжнародних збройових компаній. За інформацією німецького мовника, Пекін все більше обмежує такі постачання, а також припиняє спроби української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через країни-союзники. За словами співрозмовника телеканалу, КНР забороняє постачання комплектуючих до БПЛА до країн Балтії, «бо знає, що вони опиняться тут, в Україні». При цьому окремо наголошується, що ці обмеження відчутно б’ють по українським позиціям, позаяк двигуни, акумулятори і контролери польоту для безпілотників, що використовуються ЗСУ, переважно поставляються з Китаю.