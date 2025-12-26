РФ ударила КАБами по Харкову, є загиблі, перекрито рух

Прогриміла серія потужних вибухів у Харкові увечері у п’ятницю, 26 грудня. Російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу є щонайменше двоє загиблих і вісім постраждалих, серед яких – дев’ятимісячна дитина.

Ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби, розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з’ясовуються. Третя КАБ вдарила по одній із центральних доріг міста, де розташована виключно цивільна забудова.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожих ударів у Харкові загинули 55-річний та 40-річний чоловіки.

Один громадянин загинув на місці, ще один – помер у машині екстреної медичної допомоги.

Відомо щонайменше про вісьмох постраждалих в результаті обстрілу в Харкові, зокрема, дев’ятимісячну дівчинку, яка госпіталізована до медичного закладу.

Серед постраждалих у Харкові – 46-річна та 57-річна жінки, які отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, 20-річна та 73-річна жінки, які були госпіталізовані до лікарні, отримали вибухові поранення.

Як розповів міський глава Харкова Ігор Терехов, влучання сталося в одну з найжвавіших трас, внаслідок чого загорілися декілька автомобілів, а у навколишніх будинках вибито вікна.

Пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків. Наразі триває огляд та аналіз масштабів руйнувань, після чого розпочнеться ліквідація наслідків, зокрема, щоб зберегти тепло у домівках людей.

У машинах, що горіли, перебували люди. Підрозділи ДСНС і правоохоронці обстежують пошкоджені будівлі, щоб знайти людей, які ще можуть потребувати допомоги. Кількість поранених та загиблих уточнюється.

Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської — від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги — тимчасово перекрито. Жителів закликають врахувати цю інформацію під час пересування містом та планування маршрутів.