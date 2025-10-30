Штучний інтелект опікуватиметься безробітними українцями

В Україні невдовзі запрацює нова цифрова екосистема "Обрій", яка допомагатиме громадянам, що втратили роботу, знайти нові можливості та отримати державну підтримку. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що уряд уже підтримав запуск цієї ініціативи.

За її словами, "Обрій" працюватиме через застосунок «Дія». За його допомогою українці зможуть:

- зареєструвати статус безробітного;

- оформити допомогу;

- офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;

- отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Платформа використовуватиме штучний інтелект, який автоматично визначатиме осіб, що втратили роботу, та підбиратиме їм відповідні вакансії — з урахуванням досвіду, навичок і місця проживання.

Також система надаватиме дані в реальному часі для уряду та бізнесу, що дозволить прогнозувати потреби ринку праці та формувати запити на фахівців.

Адміністратором "Обрію" стане Державна служба зайнятості, а до її роботи долучать усі ключові державні установи.

Крім того, якщо людина не зможе знайти роботу протягом 60 днів після звільнення, кар’єрні радники служби зайнятості запропонують їй навчання, перекваліфікацію або грант — ще до офіційного набуття статусу безробітного.

