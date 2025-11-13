Чат-бот Ісус: штучний інтелект може витіснити священників

На тлі зменшення кількості священників та відвідувачів храмів, а також стрімкого зростання онлайн-аудиторії, церкви в США все активніше використовують технології штучного інтелекту для підтримки парафіян. Технології штучного інтелекту застосовуються для створення інтерактивних програм для молитви, персоналізованих проповідей, а також чат-ботів-«радників», які відповідають на духовні питання та допомагають у щоденних релігійних практиках, повідомляє Axios.

Одним із таких проєктів є «Чат-бот Ісус», який вже активно тестують у кількох американських громадах. Бот може цитувати Біблію, надавати поради з духовного життя та допомагати парафіянам у складних життєвих ситуаціях, імітуючи індивідуальне духовне наставництво.Представники церков зазначають, що AI дозволяє підтримувати зв’язок із вірянами онлайн, особливо у тих громадах, де фізичне відвідування храмів знизилося, а також там, де не вистачає священників для особистого спілкування.

Застосування чат-ботів і AI-платформ стає новим інструментом для залучення молоді та тих парафіян, які віддають перевагу цифровому формату спілкування. Деякі громади вже експериментують із персоналізованими проповідями та онлайн-консультаціями, де штучний інтелект відповідає на запитання про віру, етику та духовні практики.

Експерти зауважують, що подібні технології не замінять священників, але можуть стати додатковим засобом підтримки духовного життя, особливо у сучасному світі, де зростає популярність онлайн-сервісів і мобільних застосунків.

Як повідомляло раніше ForUa, названі професії, які штучний інтелект ніколи не замінить.