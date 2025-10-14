Названі професії, які штучний інтелект ніколи не замінить

З розвитком штучного інтелекту та автоматизації багато робочих місць у корпораціях змінюються, проте деякі професії залишаються затребуваними та перспективними. Про це повідомляє Forbes, наводячи кілька прикладів спеціалістів, які не втратять попит і можуть стати справою життя.

Сантехніки залишаються незамінними у будь-яких житлових умовах — від приватних будинків до багатоповерхівок. Досвідчені спеціалісти можуть заробляти шестизначні суми, при цьому не витрачаючи роки на університетську освіту чи студентські кредити.

Технічні фахівці, які обслуговують опалення, вентиляцію та кондиціонери, користуються стабільним попитом. Їхні послуги потрібні цілий рік: влітку для ремонту кондиціонерів, взимку — для опалення. Кваліфіковані спеціалісти отримують високу зарплату, а роботи, яку вони виконують, штучний інтелект повторити не може.

Сучасні автомобілі стають все складнішими, і механіки з високою кваліфікацією стають дедалі ціннішими. Вони не лише змінюють масло, а й виконують діагностику, налаштування електроніки та інші технічні роботи, що забезпечують безпечну та комфортну експлуатацію авто.

Теслярі ремонтують стелі, тераси, перила, а також виготовляють меблі та оздоблення на замовлення. Попит на такі послуги залишається стабільним, адже люди хочуть облаштувати свої домівки якісно та індивідуально.

Перукарі та стилісти користуються постійним попитом: від щоденних зачісок до особливих подій, таких як весілля чи ювілеї. Ця професія дозволяє приносити задоволення клієнтам і не піддається автоматизації.

Видання підкреслює, що робітничі професії залишаються практичними і стабільними навіть у сучасних умовах, коли багато робочих процесів автоматизуються штучним інтелектом.

Як повідомляло раніше ForUa, кожен третій українець не задоволений отриманими результатами після користування ШІ.