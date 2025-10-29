﻿
Полiтика

Україна вперше проголосувала в ООН проти Куби, яка підтримує Росію

Україна вперше проголосувала в ООН проти Куби, яка підтримує Росію

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції на Генасамблеї ООН щодо зняття ембарго США з Куби.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед причин рішення України проголосувати проти такі:

  • громадяни Куби беруть участь у війні, яку розпочала РФ проти України, на стороні Росії як найманці;
  • Росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити повномасштабне вторгнення.

"Це не про кубинський народ — це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - додав Єрмак.

Усього 7 країн проголосували проти зняття ембарго з Куби. Це США, Україна, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Парагвай та Північна Македонія. 165 країн проголосували за резолюцію про зняття ембарго, 12 — утримались.

Вперше США наклали ембарго на продаж зброї Кубі у 1958 році, за часів режиму Фульхенсіо Батисти.

А 1960 року, майже через два роки після того, як кубинська революція повалила режим Батісти, США наклали ембарго на експорт на Кубу, за винятком продуктів харчування і медикаментів, після того, як Гавана без компенсації націоналізувала американські нафтопереробні заводи, що належали Вашингтону.

Після цього ембарго розширили й воно охопило майже весь експорт.

Починаючи з 1992 року Куба щорічно виносить на голосування в ООН резолюцію із закликом до США скасувати ембарго, і її переважно підтримує більшість країн світу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ООНрезолюціяКубаАндрій Єрмак
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мобілізаційні зміни з 1 листопада для військовозобов'язаних
Суспiльство 29.10.2025 13:16:14
Мобілізаційні зміни з 1 листопада для військовозобов'язаних
Читати
Нідерланди виділяють 10 млн євро на правосуддя та антикорупційну реформу в Україні
Економіка 29.10.2025 12:52:49
Нідерланди виділяють 10 млн євро на правосуддя та антикорупційну реформу в Україні
Читати
Трамп зробив зізнання щодо закінчення війни в Україні
Війна 29.10.2025 12:30:13
Трамп зробив зізнання щодо закінчення війни в Україні
Читати

Популярнi статтi