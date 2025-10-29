Чиновниця розікрала майно оборонного заводу у Києві

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому держреєстратору Державної реєстраційної служби України.

Вона сприяла незаконному відчуженню з державної власності комплексу нерухомого майна що належало "Заводу "Арсенал" у Києві - одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу країни, повідомляє ДБР.



За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.

Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.



Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР.