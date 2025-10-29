﻿
Столиця

Чиновниця розікрала майно оборонного заводу у Києві

Чиновниця розікрала майно оборонного заводу у Києві

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому держреєстратору Державної реєстраційної служби України.

Вона сприяла незаконному відчуженню з державної власності комплексу нерухомого майна що належало "Заводу "Арсенал" у Києві - одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу країни, повідомляє ДБР.

За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.

Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київзаводчиновникдбр
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Безробітну харків'янку ув'язнять на 15 років за державну зраду
Суспiльство 29.10.2025 16:32:34
Безробітну харків'янку ув'язнять на 15 років за державну зраду
Читати
Британець, який здивував усіх, проти абсолюта: чи має Вордлі хоч найменший шанс перемогти Усика
Спорт 29.10.2025 15:52:14
Британець, який здивував усіх, проти абсолюта: чи має Вордлі хоч найменший шанс перемогти Усика
Читати
Середня зарплата в Україні зросла: ТОП-5 сфер, де платять найбільше
Рейтинги 29.10.2025 15:30:54
Середня зарплата в Україні зросла: ТОП-5 сфер, де платять найбільше
Читати

Популярнi статтi