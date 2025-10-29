Військовий допомагав призовникам втекти з ТЦК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП.

Він за гроші допомагав призовникам втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після СЗЧ – з батальйону резерву.



Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.



Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тис. доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. За 4-5 тис. доларів США він також «допомагав» військовим, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву.



Більше того, під час приватних розмов із бійцями він сам схиляв їх до повторної втечі. Фігурант запевняв «клієнтів», що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там на втікачів мав чекати його знайомий. який власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.



За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців.



Працівники ДБР затримали інструктора у лютому 2025 року під час отримання 10 тис. доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.



Обвинуваченого судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).



У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавленням волі.

Фото: ДБР.