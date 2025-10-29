ЕКО-злочин у Києві: забудовник «відгриз» берег Тельбіна під приватну клініку

У столиці розгорівся скандал навколо самовільної забудови на березі озера Тельбін. Київська міська прокуратура повідомила про підозру 63-річному директору одного з київських товариств, який без жодних дозвільних документів звів приміщення на прибережній захисній смузі водойми, а згодом здав його в оренду.

Як виникла справа

За даними слідства, чоловік, обіймаючи посаду керівника товариства, здійснив самовільне будівництво прибудови до вже існуючої споруди. Ключовою проблемою стало те, що земельна ділянка, обрана для будівництва, є частиною прибережної захисної смуги озера Тельбін. Згідно з чинним законодавством, на таких територіях суворо заборонене будь-яке капітальне зведення споруд.

Попри законодавчі обмеження та відсутність дозвільних документів, після завершення робіт підозрюваний передав незаконно збудоване приміщення в користування приватному медичному закладу.

Кваліфікація злочину та можливе покарання

Дії забудовника кваліфіковано за ч. 4 статті 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Санкція статті передбачає суворе покарання:

Обмеження або позбавлення волі строком до трьох років.

Чому це є важливим

Прокуратура підкреслює, що прибережні зони є об’єктами особливої екологічної охорони. Будь-яка самовільна забудова тут становить серйозні ризики для довкілля та порушує природний баланс навколо міських водойм.

"Подібні дії не лише порушують закон, а й знищують природний баланс навколо міських водойм, які мають залишатися відкритими для громади", — наголошують у прокуратурі.

Справа є прецедентом, що привертає увагу до необхідності захисту зелених зон та водойм столиці від незаконного втручання бізнесу.