Вікно можливостей: як діють Київ та Європа в умовах похолодання між США і РФ

Україна та Європа готують свій план завершення війни з путінською Росією, в основу якого буде покладено пропозицію про негайне припинення вогню. Суттєва активізація офіційного Києва та його євросоюзників стала можливою завдяки потеплінню стосунків з Білим домом, який наразі критично налаштований відносно Кремля. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Після відверто провального візиту до США путінського спецпредставника з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Дмитрієва, який завершився у вівторок, 28 жовтня, стало відомо, що нові контакти по лінії Вашингтон-Москва ближчим часом не плануються. «Поки що ніяких орієнтирів немає, але принципова готовність провести зустріч (Трампа і Путіна – Ред.), якщо вона буде заздалегідь опрацьована експертами, зберігається»,- заявив напередодні роспропагандисту Зарубіну помічник кремлівського диктатора Ушаков.

Не плануються і американсько-російські контакти в кулуарах, наміченого на 31 жовтня – 1 листопада, саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї, на якому російську делегацію очолюватиме безлико-безправний віце-прем’єр РФ Олексій Оверчук.

Між тим саме російсько-українська війна стане однією з головних тем зустрічі президента Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка пройде на полях саміту АТЕС. Моделюючи хід та результат цієї зустрічі, політолог Вадим Денисенко зазначає: «Напередодні зустрічі Трампа та Сі багато хто почав говорити про те, що Китай не дасть можливості закінчити війну. Насправді Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Йому потрібна слабка Росія з центром орієнтованим на Китай. А результат цієї війни, коли обидва вважають себе переможцями – ідеальний для Китаю. Головна червона лінія – Одеса, яка має бути українською. Бо посилення Росії на Чорному морі в відносно короткій перспективі змінить баланс сил в чорноморському басейні. А це суперечить інтересам Китаю. Чи зацікавлений Китай в закінченні війни зараз, скажімо, протягом півроку? Відповідь на це питання нелінійна, як багато хто вважає. Війна в Україні є частиною більш складної гри, де російські ресурси і технологічний васалітет є лише вагомою, але частиною. В цілому, ми входимо в перехідний період, де, на жаль, цінності не відіграватимуть суттєвої ролі, а ситуативні союзи будуть вагоміші за довготривалі домовленості. Із плюсів – Китай і США приречені домовитися, а відтак тема України стане частиною домовленостей по Європі».

Хай там як, але наразі Трамп та його команда нові і подекуди істеричні сигнали Москви про готовність до продовження діалогу сприймають критично-скептично. За інформацією агентства Reuters, Білий дім вже підготував додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки, які можуть бути гранично оперативно витягнуті з-під сукна та запроваджені у разі відсутності прогресу в мирному врегулюванні. Крім того, якщо повертатися до європейського треку, слід зазначити, що у Вашингтоні також висловили підтримку планам ЄС використовувати заморожені російські активи для закупівлі у США озброєнь для Києва. Також у Білому домі ведуть попереднє обговорення можливості задіяти російські активи, що зберігаються у США, для підтримки України.

Також рішучість трампівської адміністрації збільшувати тиск на Росію, змушуючи її партнерів відмовлятися від купівлі її енергоносіїв підтвердив у вівторок, 28 жовтня посол США в НАТО Меттью Вітакер: «Ми очікуємо, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які продовжують купувати російські нафту та газ, розроблять та реалізують план щодо поступової відмови від них. На відміну від сусідів Угорщина поки що не зробила жодних реальних кроків. Ми будемо працювати з ними, а також з їхніми сусідами, наприклад, з Хорватією та іншими країнами, щоб допомогти їм перейти на альтернативні джерела. До того ж, ймовірно, трубопровід, яким йде російська нафта, буде закрито найближчими роками. Тому Угорщині потрібно готуватися, і ми, як союзники, допоможемо їм у цьому».

Американський «привіт» Будапешту, який не має наміру відмовлятися від російських енергоносіїв набув особливо символічного змісту з огляду на початкове рішення Дональда Трампа провести саміт із Путіним саме в угорській столиці. Назвавши санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу» помилкою, угорський прем’єр Орбан заявив про намір вже на наступному тижні поїхати до Сполучених Штатів і переговорити з Трампом про те, «як виправити ситуацію».

А допоки Орбан, який до слова, планує створити антиукраїнський союз в ЄС разом зі Словаччиною та Чехією, лише «гострить лижі» до США, британський прем’єр Кір Стармер вже переговорив з Трампом. За підсумками цієї розмови очільник британського уряду констатував наступне: «Зараз для нас ситуація помітно покращилася. Головною великою подією я б назвав те, що ми зробили щодо санкцій спільно зі Штатами. Загалом, зараз США і Європа діють спільно. Найближчим завданням я би назвав посилення тиску на Китай для припинення закупівлі російської нафти».

Зміною настроїв в адміністрації Трампа та консолідацією західних союзників скористався, що цілком закономірно, офіційний Київ. Зокрема, президент Зеленський у свіжому інтерв’ю американському порталу Axios озвучив низку важливих заяв. Він повідомив про те, що Україна та її європейські союзники наразі розробляють новий мирний план. «План має бути стислим, без зайвих подробиць... Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що попрацюємо над ним протягом наступного тижня чи десяти днів»,- заявив нинішній господар Банкової, додавши, що цей план «навряд чи прийме Москва».

Висловивши задоволення посиленням тиску на Росію, Зеленський зазначив, що цього недостатньо, і знову порушив питання про постачання американських далекобійних ракет Києву. «Якщо Путін не зупиниться, нам потрібне щось, щоб його зупинити. Санкції одна з таких гармат, але нам також потрібні ракети великої дальності. Ми говоримо не тільки про Tomahawk. Сполучені Штати мають безліч подібних речей, які не вимагають значного часу на навчання», - резюмував глава держави.

Нинішній гарант Конституції також заявив, що Україна не буде «воювати десятиріччями», але ЄС зараз планує підтримку Києва на 2-3 роки. За словами президента, він розповів європейським лідерам, що Україна ще готова кілька років воювати: «Я їм сказав – ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки стабільної підтримки України». За словами Володимира Зеленського, війна може закінчитись і раніше, однак, як не крути, гроші на відновлення і підтримку військового сектору потрібні все одно.

Те, що багатостраждальній Україні буде потрібне не море, а одразу кілька океанів коштів на відновлення – очевидний та беззаперечний факт, позаяк різнопланові збитки, яких завдала своєю «СВО» держава-агресорка вимірюються сотнями мільярдів доларів. А ось щодо ймовірних термінів припинення війни – питання в прогнозному сенсі «плаваюче». Приміром, у середу, 29 жовтня телеканал NBC News, посилаючись одразу на кількох обізнаних посадовців, повідомив про те, що розвідувальні служби США не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу, а Путін наразі, «як ніколи раніше», налаштований агресивно і має намір продовжувати війну та перемагати на полі бою.