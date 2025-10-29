Енергетична криза: частина України опиниться без газу та світла цієї зими

Західні області України зможуть пережити зиму відносно спокійно, тоді як на Полтавщині та Харківщині очікуються серйозні проблеми з газопостачанням.
«Наш видобуток газу суттєво постраждав на Полтавщині та Харківщині, тому там будуть з цим серйозні проблеми. В уряду та Президента є домовленості зі Словаччиною. Буде підстраховка, що дозволить західній Україні краще пройти зиму», — заявив під час брифінгу в Івано-Франківську заявив народний депутат Віталій Безгін.
За словами нардепа, найскладніша ситуація з електрикою нині спостерігається у Сумській та Чернігівській областях. «Чернігівщина фактично лежить у блекаутах», — додав він.
Він також наголосив, що тилові області мають підтримувати прифронтові регіони, зокрема через програми співробітництва, такі як «Пліч-о-пліч», де громади допомагають своїм побратимам ресурсами. Також Безгін зазначив, що прифронтові регіони потребують фахівців для відновлення пошкоджених ворогом об’єктів енергетики.
Як повідомляло раніше ForUa, лише половина підстанцій Укренерго мають антидроновий захист.
Автор: Тетяна Андрійко