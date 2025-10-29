Енергетична криза: частина України опиниться без газу та світла цієї зими

Західні області України зможуть пережити зиму відносно спокійно, тоді як на Полтавщині та Харківщині очікуються серйозні проблеми з газопостачанням.

«Наш видобуток газу суттєво постраждав на Полтавщині та Харківщині, тому там будуть з цим серйозні проблеми. В уряду та Президента є домовленості зі Словаччиною. Буде підстраховка, що дозволить західній Україні краще пройти зиму», — заявив під час брифінгу в Івано-Франківську заявив народний депутат Віталій Безгін.

За словами нардепа, найскладніша ситуація з електрикою нині спостерігається у Сумській та Чернігівській областях. «Чернігівщина фактично лежить у блекаутах», — додав він.

Він також наголосив, що тилові області мають підтримувати прифронтові регіони, зокрема через програми співробітництва, такі як «Пліч-о-пліч», де громади допомагають своїм побратимам ресурсами. Також Безгін зазначив, що прифронтові регіони потребують фахівців для відновлення пошкоджених ворогом об’єктів енергетики.

