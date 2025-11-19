Шмигаль обговорив оборонну співпрацю з міністром Сухопутних військ США: що відомо

У середу, 19 листопада, міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся у Києві з делегацією США на чолі з Міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. До делегації також увійшли начальник штабу Сухопутних військ США генерал Ренді Джордж, командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донаг’ю та командувач NSATU та SAG-U генерал-лейтенант Кертіс Баззард, повідомляє Міноборони.

– Ми готові зміцнювати глобальне лідерство США, базуючись на висновках сучасної війни. Українські продукти у сфері безпілотних систем, комунікацій та систем ситуаційної обізнаності – одні з найкращих у світі та доводять свою ефективність у бою. Україна готова із союзниками напрацьовувати спільні безпекові рішення. І роль США тут надзвичайно важлива, – зазначив Шмигаль.

Український міністр представив партнерам напрацювання України у галузі оборонних інновацій, зокрема щодо виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike.

Своєю чергою, делегації сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, котрих досягли президент Володимир Зеленський та глава Білого дому Дональд Трамп. Зазначається, що такі домовленості піднімуть кооперацію на якісно новий рівень і посилять обороноздатність обох країн, додав очільник Міноборони України.

Шмигаль висловив вдячність Сполученим Штатам за схвалення продажу пакету підтримки для системи ППО PATRIOT на 105 млн доларів – критично необхідної допомоги, яка дозволить ефективніше відбивати російські удари.

ForUA нагадує, до України з неанонсованим візитом прибули два високопосадовці армії США.