Британія планує побудувати "заводи майбутнього" з виробництва боєприпасів та вибухівки

У Великій Британії планують побудувати "заводи майбутнього" з виробництва боєприпасів та вибухівки.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

За словами міністра оборони Джона Гілі, по всій країні визначено щонайменше 13 об’єктів, де можуть бути побудовані такі підприємства. Він планує запросити підприємців подавати уряду пропозиції щодо будівництва.

Міністерство оборони вже профінансувало низку техніко-економічних обґрунтувань для нових заводів, які вироблятимуть, зокрема, ракетне паливо, вибухівку та піротехніку.

Уряд зазначив, що у Стратегічному огляді оборони, опублікованому в червні, британське міністерство оборони зобов’язалося додатково витратити 1,5 млрд фунтів стерлінгів на оборонні інвестиції в боєприпаси та “енергетичні матеріали”, зокрема “постійно доступний конвеєр боєприпасів”. Уряд зобов’язався побудувати щонайменше шість нових заводів з виробництва боєприпасів та “енергетики” та створити щонайменше 1000 нових робочих місць.

Також цього тижня у Великій Британії відкриються два нові заводи з виробництва дронів: Helsing у Плімуті та STARK у Свіндоні.

Уряд Великої Британії надав Україні нові партії крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити свою кампанію далекобійних ударів по території Росії, повідомляло Bloomberg.

Велика Британія та Туреччина 27 жовтня підписали масштабну угоду про продаж винищувачів Typhoon на $10,7 млрд.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибухівкабоєприпасивиробництвозаводартснарядиВелика Британія
