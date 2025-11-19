Зеленський висловив підтримку намірам Трампа завершити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність України працювати зі Сполученими Штатами для досягнення миру на тлі інформації про нові «мирні плани» для Києва.

У своєму повідомленні в соцмережах Зеленський зазначив, що Україна з початку року підтримує «всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну».

«І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась», – додав він.

Президент також повідомив, що під час зустрічі в Анкарі турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган «запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик».

«Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», – підсумував Зеленський.

ForUA нагадує, за даними медіа, новий «мирний план» США на 28 пунктів щодо припинення війни в Україні передбачає, серед іншого, передання Росії всього Донбасу, скорочення української армії удвічі та визнання російської мови державною.

Портал Axios повідомляє, що новий “мирний план” передбачає передачу Росії частини території Донбасу, яку Україна контролює частково, а також надання гарантій безпеки Україні та ЄС. План розробляли, зокрема, посланник США Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.