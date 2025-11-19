Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК «Нафтогаз України», повідомила 19 листопада пресслужба бюро.

У НАБУ додають, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

«Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Ці заходи не стосуються діяльності «Нафтогазу», – наголосили у бюро.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в «Нафтогазі».

«Зокрема, у директора з безпеки Віталія Бровка. В нього вже забрали телефон.

До приходу у команду очільника Нафтогазу Корецького, Бровко працював в Офісі Генпрокурора, відповідав за нагляд за ДБР», – написав він у телеграмі.

У компанії заперечили слідчі дії, зауваживши при цьому, що «Нафтогаз» максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».