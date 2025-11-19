Зеленський та Ердоган обговорять завершення війни: що відомо про зустріч

Президент України Володимир Зеленський завтра, 19 листопада, проведе зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Головною темою перемовин стане пошук шляхів для завершення війни та досягнення справедливого миру для України.

Про заплановану зустріч Зеленський повідомив на брифінгу з главою уряду Іспанії Педросом Санчесом.

«Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Передусім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Думаю, це буде достатньо предметна бесіда — може довга, може не дуже довга, подивимось», — заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що має «хороші відносини з президентом Туреччини» і додав, що вони також обговорять «якісь позиції та сигнали від США».

Раніше президент України вже зазначав, що серед пріоритетів у діалозі з Туреччиною є наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення військовополонених.