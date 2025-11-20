Температурні гойдалки 20 листопада: від нічного морозу до денних +14

20-го листопада в Україні переважатиме холодна погода, з помітними температурними контрастами між регіонами та опадами переважно на півдні, сході та в центральній частині країни. Повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температурний режим
-
Вночі стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
-
На Півдні нічна температура буде вищою: +4 до +7 градусів.
-
Вдень очікується +4 до +9 градусів.
-
На крайньому Півдні буде найтепліше: +10 до +14 градусів.
Вітер та Опади
Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий. Громадян закликають одягатися щільніше, зважаючи на вітряну та прохолодну погоду.
-
Дощі пройдуть на Півдні, у центральній частині та на Сході України.
-
На Заході місцями ймовірний невеликий дощ.
-
У Північних областях суттєвих опадів не очікується.
Прогноз для Києва
У столиці, Києві, 20-го листопада погода буде сухою, без опадів.
-
Очікується поривчастий вітер південно-східного напрямку.
-
Вночі температура становитиме 0 до 3 градусів морозу.
-
Вдень повітря прогріється лише до +3 до +5 градусів.
Будьте уважні та тепло одягайтеся!Автор: Галина Роюк