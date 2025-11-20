﻿
Суспiльство

Температурні гойдалки 20 листопада: від нічного морозу до денних +14

20-го листопада в Україні переважатиме холодна погода, з помітними температурними контрастами між регіонами та опадами переважно на півдні, сході та в центральній частині країни. Повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температурний режим

  • Вночі стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

  • На Півдні нічна температура буде вищою: +4 до +7 градусів.

  • Вдень очікується +4 до +9 градусів.

  • На крайньому Півдні буде найтепліше: +10 до +14 градусів.

Вітер та Опади

Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий. Громадян закликають одягатися щільніше, зважаючи на вітряну та прохолодну погоду.

  • Дощі пройдуть на Півдні, у центральній частині та на Сході України.

  • На Заході місцями ймовірний невеликий дощ.

  • У Північних областях суттєвих опадів не очікується.

Прогноз для Києва

У столиці, Києві, 20-го листопада погода буде сухою, без опадів.

  • Очікується поривчастий вітер південно-східного напрямку.

  • Вночі температура становитиме 0 до 3 градусів морозу.

  • Вдень повітря прогріється лише до +3 до +5 градусів.

Будьте уважні та тепло одягайтеся!

 Автор: Галина Роюк

