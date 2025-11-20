Штучний інтелект витісняє тварин-акторів у Голлівуді

У Голлівуді студії все частіше замінюють реальних тварин на комп’ютерні образи та ШІ, створюючи їх уже на етапі постпродакшну. Це ставить під загрозу роботу не лише самих тварин, а й їхніх тренерів, доглядачів і координаторів, пише The Hollywood Reporter.

Пес Рокко, відомий завдяки ролям у серіалах “Ранкове шоу” та “Вероніка Марс”, тепер знімається здебільшого у поодиноких рекламних проєктах. Подібна ситуація спостерігається й у випадку інших популярних тварин – собак, котів та коней, які отримують менше ролей.

Ситуацію посилюють нові технологічні тренди. Раніше цього року була представлена повністю створена ШІ-акторка Тіллі Норвуд, що викликала широку дискусію в індустрії. Великі студії також оголосили про плани навчати ШІ замінювати акторів масовки.

Навантаження на тваринний сектор посилили пандемія та страйк сценаристів і акторів у 2023 році. Навіть у фільмі “Супермен” (2025) собака Крипто у фінальному варіанті майже повністю була створена за допомогою комп’ютерної графіки.

Прихильники технологій стверджують, що це зменшить експлуатацію тварин у кіно, тоді як критики наголошують на втраті “живої емоції” та природної взаємодії на екрані.