"План, що схиляється на користь Росії": Financial Times розкрила вимоги мирної ініціативи щодо України

Українське керівництво, ймовірно, не прийме російсько-американський "мирний план" у його поточній формі, який, за даними джерел, містить вимоги про надання російській мові офіційного статусу та відновлення діяльності Російської православної церкви (РПЦ) на підконтрольній Києву території.

Про це пише Financial Times (FT) із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією медіа, російсько-американський "мирний план", який перебуває на початковій стадії розробки, був переданий Києву цього тижня. Документ доставив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та передав секретарю РНБО України Рустему Умєрову.

Ключові вимоги "мирного плану"

Джерела FT, ознайомлені з проєктом, стверджують, що план вимагає від України наступних суттєвих поступок:

Території. Поступки всією територією Донбасу, включаючи неокуповані частини.

Військо. Скорочення чисельності ЗСУ вдвічі та відмова від "ключових категорій озброєння" (Financial Times не уточнює, про що йдеться).

Мова. Проголошення російської мови офіційною в Україні.

Церква. Поновлення офіційної роботи місцевої гілки Російської православної церкви на підконтрольній території.

Допомога. Скорочення військової допомоги від США.

Реакція української сторони

Посадовці в Києві, які ознайомилися з документом, заявили FT, що план відповідає максималістським вимогам Кремля, і Україна його не прийме без внесення суттєвих змін.

Співрозмовники видання описали проєкт як той, що "сильно схиляється на користь Росії" та є "дуже зручним для Путіна". Видання також зазначає, що прийняття плану "потенційно зробить країну вразливою до майбутньої російської агресії".